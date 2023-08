Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach Schleusung

Friedebach/ Sayda (ots)

Am 4. August 2023 um 11:25 Uhr konnten in der Ortslage Friedebach, nach eingegangenen Bürgerhinweis, von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz, fünf syrische Staatsangehörige festgestellt werden. Die Syrer im Alter von 19 bis 26 Jahren konnten keine Ausweisdokumente vorlegen. In unmittelbarer Nähe des Absetzortes ereignete sich ein Unfall mit Personenschaden durch ein Mietfahrzeug, Typ Audi A 3. Das im Fahrzeug verbaute automatische Notfall- und Anrufsystem hat den Notruf ausgelöst, Maßnahmen wurden von der Rettungsleitstelle eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer, der bei dem Unfall vor Ort war, gab an, dass die Person bereits von einem ihn unbekannten Ersthelfer versorgt wurde. Des Weiteren konnte beobachtet werden, wie der Ersthelfer in einen Mercedes Sprinter, der sich in einer Entfernung von 100 Metern befand, eingestiegen ist und sich in unbekannte Richtung entfernte. Bei der verletzten Person handelte es sich um einen syrischen Staatsangehörigen. Ein Zusammenhang zwischen dem Unfallfahrzeug und dem Mercedes Sprinter konnte nach ersten Ermittlungen hergestellt werden. Der Syrer wurde ins Krankenhaus nach Freiberg gebracht, eine spätere Nachfrage ergab, dass er sich nicht mehr in stationärer Behandlung befindet und sich aus dem Krankenhaus entfernt hatte. Die fünf syrischen Staatsangehörigen wurden zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Cämmerswalde verbracht. Nach ersten Aussagen wurde bekannt, dass die Personengruppe aus insgesamt 16 Personen bestand und am gleichen Ort abgesetzt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz nach weiteren Personen verlief ergebnislos.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen, die das Absetzen der Personen beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizei Chemnitz unter 0371/4615-105 entgegen.

