Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach Absetzschleusung von 30 Syrern im Bereich Marienberg

Marienberg (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, den 9. August 2023, um 06:30 Uhr wurden durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Marienberg nach eingegangenem Bürgerhinweis eine Gruppe von 30 vermutlich unerlaubt eingereister Personen in der Ortslage Marienberg festgestellt. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz informiert und unterstützten am Feststellort. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um syrische Staatsangehörige, die keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten. Nach eigenen Angaben sind die Syrer ursprünglich eine Gruppe von 34 Personen gewesen. Eine Nachsuche von Einsatzkräften der Landespolizei und der Bundespolizei nach weiteren Personen blieb erfolglos. Mit welchen Fahrzeugen die syrischen Staatsangehörigen abgesetzt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Sachbearbeitung sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizei Chemnitz sucht nun nach Zeugen, die das Absetzen von Personen in der Ortslage Marienberg und Umgebung beobachtet haben und Hinweise zu vermutlichen Schleuserfahrzeugen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Chemnitz unter der 0371/4615-105 entgegen.

