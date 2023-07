Polizei Mettmann

POL-ME: 61-jähriger Radfahrer verstorben - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2307044

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 17. Juli 2023, wurde ein 61-jähriger Radfahrer bewusstlos in einer Hecke am Stadionring in Ratingen liegend aufgefunden. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation verstarb der Ratinger später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 82-jähriger Radfahrer die Straße Stadionring, als er in Höhe der Hausnummer 12 einen bewusstlosen Mann in einer Hecke liegen sah. Neben dem Mann lag ein Fahrrad auf dem Boden. Eine ebenfalls zufällig vorbeifahrende 22-jährige Zeugin alarmierte folgerichtig unmittelbar den Notarzt, welcher Reanimationsmaßnahmen bei dem 61-jährigen Radfahrer einleitete.

Der 61-jährige Ratinger wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass der 61-Jährige aufgrund eines internistischen Hintergrundes und nicht bedingt durch das Sturzgeschehen verstarb.

Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

