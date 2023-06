Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus und Diebstahl in Bauhofgelände

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Dienstag, den 27.06.2023, wurde in den frühen Morgenstunden das umzäunte Gelände des Bauhofes der Stadt Edenkoben in der Straße Am Holzweg durch bislang unbekannte Täter betreten und dort randaliert. Es kam zu Sachbeschädigungen und zum Diebstahl einer Gießlanze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell