POL-F: 221206 - 1401 Frankfurt-Praunheim: Tödliche Schussabgabe

Frankfurt (ots) - (lo) Am gestrigen Abend (05. Dezember 2022), gegen 17:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärten Gründen in der Sandäckerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Reizstoff versprüht wurde. Mehrere Personen erlitten Augenreizungen. In der Folge kam ...

mehr