Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221205 - 1400 Frankfurt-Oberrad: Hilfeschreie aus dem Keller rufen die Polizei auf den Plan

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (05.12.2022) riefen Hilfeschreie einer Frau aus einem Mehrfamilienhaus in Oberrad die Polizei auf den Plan. Ein Bewohner des Hauses hinderte eine Frau daran seine Wohnung zu verlassen. Darüber hinaus griff er die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Gallmeyer-Straße verständigten gegen 01:30 Uhr den Polizeinotruf, nachdem sie Hilfeschreie einer Frau aus der Kellerwohnung des Hauses hörten. Auch die kurz darauf eintreffenden Polizisten konnten noch deutlich die Rufe vernehmen. Die Polizisten verschafften sich durch ein Fenster Einblick in die Wohnung und sahen, dass ein Mann offensichtlich eine Frau daran hinderte die Wohnung zu verlassen. Daraufhin betraten die Beamten die Wohnung. Dies nahm der Wohnungsnehmer zum Anlass in den Angriff überzugehen. Unmittelbar beim Betreten der Wohnung griff der Mann die Polizisten mit Faustschlägen und Tritten an. Aber nicht nur das. Der Täter biss einem der Beamten in den Oberschenkel und verursachte eine Fleischwunde.

Der Mann musste daraufhin überwältigt werden und leistete hierbei noch erheblich Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Hintergrund des Vorfalls war ein Beziehungsstreit zwischen dem 27-Jährigen und seiner 27-jährigen Lebenspartnerin. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell