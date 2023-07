Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Euskirchen (ots)

Zwei bislang Unbekannte raubten am Freitagabend (7. Juli) um 21:52 Uhr auf der Frauenbeger Straße unter Vorhalt einer Pistole einen Geldbetrag im untere vierstelligen Euro-Bereich aus der Kasse einer Tankstelle.

Beide Personen waren während der Tat vollständig schwarz gekleidet und maskiert.

Die Euskirchener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell