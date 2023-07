Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall nach Verfolgungsfahrt

Meppen (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der B402 in Meppen gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in den Niederlanden beabsichtigten niederländische Einsatzkräfte einen Transporter zu kontrollieren. Dieser Kontrolle entzogen sich der 27-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. In Meppen beabsichtigten die beiden Männer an der Anschlussstelle zur A31 auf die Autobahn in Richtung Oberhausen aufzufahren. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. In dem Transporter konnten mutmaßlich entwendete E-Bikes aufgefunden werden.

