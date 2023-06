Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Bei zweitem Einsatz in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 2.6.2023 nahmen Polizisten einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam, nachdem er erneut an seiner Wohnung an der Hoetmarer Straße in Freckenhorst randaliert hatte. Gegen 20.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum ersten Mal wegen des Anlasses gerufen und erteilten dem 35-Jährigen einen Platzverweis. Etwa eine Stunde später mussten die Beamten erneut eingreifen, da er Sachbeschädigungen und einen Hausfriedensbruch begangen hatte. Als die Polizisten auf den Freckenhorster trafen, verhielt er sich aggressiv, beleidigend und hielt seinen Penis in der Hand. Er drohte den Einsatzkräften, in ihre Richtung zu urinieren. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Polizeiwache spuckte der Mann, so dass ihm eine Spuckhaube aufgesetzt wurde. Des Weiteren versuchte er den ihn sichernden Beamten zu treten und zu schlagen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen eingeleitet und er blieb über Nacht im Gewahrsam.

