POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegn 14.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Straße Am Kirchblick in Lingen alarmiert. Als eine 38-jährige Bewohnerin einen Fanden mittels eines Feuerzeuges an einer Gardine entfernte, geriet diese in Brand. Ein 38-jähriger Bewohner wird durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeuge und 11 Einsatzkräften vor Ort. Die ...

