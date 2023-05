POL-PDLD: Bad Bergzabern/Edenkoben - Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Steinweiler (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 09.05.2023 kam es in Steinweiler zu einem Einbruch in eine ortsansässige Tankstelle. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln sowie einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Steinweiler gesehen? Hinweise bitte an die ...

