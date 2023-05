POL-PDLD: Wörth - Verkehrsunfall Bienwald B9

Rülzheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter sprach gestern Mittag im Hubenweg einen 64-Jährigen an und fragte nach zwei Euro für ein wichtiges Telefonat. Als der Mann in seinem Geldbeutel nachschaute, griff der Täter unvermittelt in die Geldbörse und entnahm mehrere Geldscheine. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr