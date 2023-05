Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Fast jeder Vierte zu schnell - Spitzenreiter 50 km/h zu schnell!

Schwegenheim (ots)

Am 09.05.2023 führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt in der Zeit von 15:15 Uhr - 20:50 Uhr auf der B 272, Gemarkung Schwegenheim, in Fahrtrichtung Landau, an der Einmündung zur L 507, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von den 2282 gemessenen Fahrzeugen waren 556 Fahrzeugführer wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (70 km/h für PKW, 60 km/h für LKW über 7,5 t) zu beanstanden - dies entspricht einer Beanstandungsquote von über 24 %. Somit hielt sich fast jeder vierte Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung.

Spitzenreiterin war eine Fahrzeugführerin aus Heidelberg, die mit ihrem Ford die zulässige Geschwindigkeit um 55 km/h überschritt! Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 120 km/h. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 640,- EUR, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Auf 123 weitere Fahrzeugführer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60,- EUR zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. In 433 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen. Gegen einen jungen Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell