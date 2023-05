Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am späten Abend des 05.05.2023 in Annweiler. Ziel war gegen 22:00 Uhr die Tankstelle in der Zweibrückerstraße. Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe, forderte der maskierte Täter von dem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss konnte er, samt Beute, unerkannt vom Tatort flüchten. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, ca. 1,80m groß, schwarze Jacke, schwarze Sturmhaube.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell