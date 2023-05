POL-PDLD: Abfahrtskontrollen

Kandel (ots) - Am Sonntag, 07.05.23 kam es gegen 18:55 Uhr in Kandel zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 46-jährige Radfahrer stürze aufgrund der Witterung auf der nassen und dadurch rutschigen Holzbrücke zwischen der Saarstraße und dem Dierbachweg. Hierbei verletzte er sich und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

mehr