POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Wörth am Rhein (ots) - Am Sonntagmorgen, 07.05.23 konnte in Wörth am Rhein gegen 01:13 Uhr ein Rollerfahrer durch Beamte der Polizei Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 53-jährigen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ...

