Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost - Busfahrer wird Weiterfahrt untersagt

Bild-Infos

Download

Edesheim/BAB 65 (ots)

Nicht Weiterfahren durfte ein 51-jähriger Fahrer eines Fernreisebusses in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Raststätte Pfälzer Weinstraße an der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Zur Freude der Reisenden befand sich ein Ersatzfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis im Bus, der im Anschluss an die Kontrolle die Fahrt fortsetzen durfte. Gegen den 51- Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell