POL-PDLD: Gefährliche Fahrweise im Baustellenbereich

Herxheim (ots) - Am späten Samstagabend kam es auf dem Festgelände des Frühlingsmarktes in Herxheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 17-jährige Beschuldigte aus dem Kreis Bergstraße schlug hierbei dem Geschädigten in das Gesicht. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Beschuldigte durch die auf dem Fest eingesetzten Sicherheitskräfte fixiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Beschuldigte ...

mehr