POL-DA: Lampertheim: Wohnungseinbrecher machen Beute

Viernheim (ots) - Am Dienstag (27.12.) ereigneten sich in Viernheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Charlie-Chaplin-Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher unter anderem auf Geld, eine Armbanduhr und Bekleidung. Nicht ins Haus ...

mehr