Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Auto

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

In einer Tiefgarage am Friedensplatz haben Kriminelle am Dienstag (27.12.) zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr offenbar ihr Unwesen getrieben und aus einem schwarzen Audi eine Tasche mit Wertgegenständen entwendet. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten sie in den Innenraum, schnappten sich die Beute und machten sich damit auf und davon. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

