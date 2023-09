Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein 37-jähriger Mann muss nach der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer Anzeige rechnen, da er im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und ein mitgeführtes Fahrrad gestohlen zu haben. Gegen 02:35 ging bei den Beamten des Polizeireviers Kehl ein Notruf ein in dem eine Frau mitteilte, ein Mann würde in einem Innenhof in der "Kinzigstraße" die Scheibe eines Renault einschlagen. Hier soll dieser anschließend eine Zigarettenschachtel in seinen Besitz gebracht haben. Kurze Zeit später ging bei den Beamten erneut ein Notruf ein. Eine unbekannte Person habe die Seitenscheibe eines Fiat eingeschlagen und aus diesem unter anderem ein Navigationsgerät und mehrere Dokumente entwendet. Der Anruferin gelang es, mithilfe ihres Smartphones ein Bild des Täters zu fertigen, anhand dessen der 37-Jährige letzten Endes auch identifiziert werden konnte. Dieser war der Polizei bereits bekannt gewesen. Im Besitz des Besagten konnte nach dessen Feststellung unter anderem ein Klappmesser und ein Bordbuch eines BMW sichergestellt werden, welches er zuvor durch erneutes Einschlagen einer Scheibe aus dem dazugehörenden Fahrzeug entwendet hatte. Der Tatverdächtige führte darüber hinaus ein Mountainbike der Marke "Scrapper" mit sich, welches er wahrscheinlich ebenfalls entwendet hatte. Zeugen, die Hinweise auf den eigentlichen Besitzer dieses Fahrrades geben können, werden gebeten sich an die Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 zu wenden.

