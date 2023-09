Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, B3 - Aufgefahren

Ottersweier, B3 (ots)

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagabend im Zuge einer Kettenreaktion auf der B3 ereignete. Ein 20-jähriger Volkswagen-Fahrer war gegen 19:30 auf der B3, von Achern kommend in Richtung Bühl unterwegs. Aufgrund des Überholmanövers eines, ihm entgegenkommenden, Fahrzeugs verringerte der junge Mann seine Geschwindigkeit und bremste im weiteren Verlauf voll ab. Die hinter ihm fahrende Skoda-Lenkerin erkannte das Verhalten ihres Vorgängers rechtzeitig und bremste zur Sicherheit ebenfalls ab. Ein 21-Jähriger bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, mit seinem BMW in den Skoda der 28-Jährigen auf. Zu Verletzten kam es bei dem Zusammenstoß nicht. Die Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Bühl übernommen.

