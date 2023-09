Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Festgehalten

Durmersheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz vor 0 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Diebstahl in einer dort befindlichen Shisha-Bar. Ein 18-Jähriger betrat kurz vor Mitternacht die Lokalität und entwendete Zeugenangaben zufolge aus der Kasse mehrere hundert Euro. Als ein Mitarbeiter auf ihn aufmerksam wurde, ergriff der mutmaßliche Dieb zunächst die Flucht. Hierbei ließ das erbeutete Geld und zuvor von ihm transportiertes Werkzeug zurück. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt konnte der junge Mann von dem aufmerksamen Mitarbeiter gestellt und festgehalten werden. Beamte des Polizeireviers Rastatt kümmern sich um die weiteren Ermittlungen.

/ju

