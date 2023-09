Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Brand einer Feldscheune

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Brand einer Feldscheune auf der Gemarkung Niederschopfheim. Nach Angaben des Eigentümers fuhr dieser mit seinem Aufsitzrasenmäher nach getaner Arbeit in die Scheune und entzündete dabei ersten Ermittlungen zufolge mit dem heißen Auspuff etwa 60 - 80 kleine Strohballen. Die trockenen Strohballen, die in einer Höhe von etwa 3 Meter gestapelt waren, gerieten schnell in Brand. Bevor die gesamte Scheune in Vollbrand stand, konnte der Mann noch seinen Rasenmäher und einen Bagger aus der Scheune retten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Anschluss löschen. Verletzt wurde niemand, zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. /vo

