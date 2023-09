POL-OG: Appenweier, A5 - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Bietigheim (ots) - Ein bislang Unbekannter legte am Samstagabend gegen 20 Uhr Feuer in einem Einkaufsladen in der "Alte Rathausstraße". Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündete der Täter zunächst einen Karton mit darin befindlichen Lebensmitteln an. Hierdurch gerieten weitere umstehende Kartonverpackung in Brand, weiterhin schmolzen in den nebenstehenden Regalen Plastikverpackungen. Aufmerksame Kunden bemerkten das ...

mehr