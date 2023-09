Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Feuer in Einkaufsladen

Bietigheim (ots)

Ein bislang Unbekannter legte am Samstagabend gegen 20 Uhr Feuer in einem Einkaufsladen in der "Alte Rathausstraße". Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündete der Täter zunächst einen Karton mit darin befindlichen Lebensmitteln an. Hierdurch gerieten weitere umstehende Kartonverpackung in Brand, weiterhin schmolzen in den nebenstehenden Regalen Plastikverpackungen. Aufmerksame Kunden bemerkten das Feuer jedoch schnell. Sie informierten die Marktleitung darüber, wodurch der Brand noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr Bietigheim gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden mehrere Kartonagen mit Lebensmitteln sowie Regale beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell