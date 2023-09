Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Räuberischer Diebstahl

Gernsbach (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr in einer Tankstelle in der Hördener Straße, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 35-Jähriger die Kassiererin offenbar abgelenkt haben, während ein 19-Jähriger mehrere Waren in seine Hosentasche einsteckte und sie dann am Eingang für die spätere Mitnahme bereitlegte. Drei im Raum befindliche Motorradfahrer wurden auf den Diebstahl aufmerksam und folgten dem Heranwachsenden, der die Tankstelle mit der bereitgelegten Ware verlies, ohne diese vorher zu bezahlten. Während der Flucht ließ der Langfinger einen Teil des Diebesguts fallen. Den drei Zeugen gelang es den Dieb einzuholen und kurz festzuhalten. Bei dem anschließenden Gerangel ging eine entwendete Flache zu Bruch. Der zweite Tatverdächtige, der hinzu kam, soll die Männer mit der abgebrochenen Flasche nicht nur bedroht haben, er soll auch gegen sie geschlagen und getreten haben. In Folge gelang es dem Duo in Richtung Bahnhof Gernsbach zu flüchten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 35-Jährige in seiner Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Teil des aufgefundenen Diebesguts wurde sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen trat und spukte er nach den Beamten. Ihn erwartet neben einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

