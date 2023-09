Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg,Stadtmitte - Auseinandersetzung endet im polizeilichem Gewahrsam

Offenburg (ots)

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zweier sichtlich angetrunkener Frauen am Sonntagabend in der "Hauptstraße", endete der Abend für eine der beiden Frauen im polizeilichem Gewahrsam. Bei Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung befanden sich beide Frauen bereits in einer hitzigen Diskussion und wurden diesbezüglich von der Örtlichkeit verwiesen. Während die 60-Jährige der Aufforderung nachkam, nicht jedoch ohne einen der Beamten zu beleidigen, war die 47-Jährige aufgrund erheblichen Alkoholeinflusses dazu nicht mehr im Stande und zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu. Um eine weitere Eigengefährdung auszuschließen, wurde die Frau auf das Polizeirevier in Offenburg verbracht. Hierbei wurde die Angetrunkene zunehmend aggressiver und wehrte sich massiv dagegen, die Beamten zu begleiten. Auch auf dem Weg zum Revier schreckte Besagte vor weiteren Beleidigungen gegen die Polizeibeamten nicht zurück. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 3,0 Promille. Die Frau muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen.

