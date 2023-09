Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bei Diebstahl erwischt

Lahr (ots)

Am Sonntagmittag gegen 16:20 Uhr kam es in der Mühlgasse zu einem Diebstahl zweier Elektrofahrräder. Ein 44-jähriger mutmaßlicher Dieb soll zunächst gewaltsam das Tor einer verschlossenen Garage aufgebrochen haben, aus welcher er dann zwei Elektrofahrräder im Gesamtwert von circa 14.000 Euro entwendete. Als er den Tatort mit dem Diebesgut verlassen wollte, kam jedoch die Besitzerin der beiden Fahrräder nach Hause. Der Dieb trat daraufhin die Flucht an und lies die Räder zurück. Die Besitzerin wählte parallel den Notruf und setzte die Beamten darüber in Kenntnis. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Lahr konnten den flüchtigen schließlich im Bereich der Lotzbeckstraße stellen. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

