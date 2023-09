Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Frontalzusammenstoß im Tunnel

Oberkirch (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten. Aus noch ungeklärter Ursache streifte der Fahrer eines BMW, welcher in Richtung Appenweier fuhr, zunächst die Tunnelwand und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Kleinbus zusammenprallte. Beide Beteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Tunnel musste zur Unfallaufnahme und den sich anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt werden, die Sperrung dauert derzeit noch an. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen übernommen. /E-KK

