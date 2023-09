Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, B 462 - Motorradfahrer schwer verletzt

Forbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr auf der B462. Ein 29 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson war auf der Bundesstraße von Raumünzach kommend in Richtung Forbach unterwegs, als er nach bisherigem Ermittlungsstand in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er verletzte sich beim folgenden Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht werden musste. Die B 462 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

