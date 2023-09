POL-OG: Ottersweier - Nachtrag Entlaufenes Rind

Seelbach (ots) - Am Freitag Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Bahndamm ein Verkehrsunfall bei dem eine 59-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin wollte mit ihrem Pedelec von einem Lebensmittelmarkt nach links in die Straße Am Bahndamm einfahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw. Beim Zusammenprall mit dem Pkw zog sich die Radfahrerin ...

