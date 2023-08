PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern an Wohnungstür +++ Kurierfahrzeug entwendet +++ Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Montag, 28.08.2023, 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Montags haben Einbrecher versucht in eine Wohnung in Rüdesheim einzubrechen. Am späten Montagabend entdeckte der Bewohner an der Zugangstür seiner in der Geisenheimer Straße gelegenen Behausung frische Einbruchspuren und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge machten sich die Täter zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen. Nachdem diese Versuche jedoch scheiterten, waren die Unbekannten offenbar unverrichteter Dinge geflohen. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Kurierfahrzeug entwendet,

Taunusstein-Wehen, Eichelberger Weg, Sonntag, 27.08.2023, 2023, 14:00 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Fahrzeugdiebe einen Transporter in Taunusstein-Wehen entwendet. Der Dieb oder die Diebe suchten zu einem unbekannten Zeitpunkt den Eichelberger Weg in Wehen auf und entwendeten unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise das am Fahrbahnrand geparkte Kurierfahrzeug der Marke VW. Seitdem fehlt von dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen "WI-MB 329" im Wert von 9.000 Euro jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Mehrere Tausend Euro Schaden verursacht und geflüchtet, Schlangenbad, Omsstraße, Samstag, 26.08.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 27.08.2023, 19:00 Uhr

(fh)Nach einer Verkehrsunfallflucht die sich zwischen Samstag- und Sonntagabend in Schlangenbad ereignet hat sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Den Angaben des Halters eines silbernen Opel Tigra zufolge hatte er seinen Pkw im besagten Zeitfenster in der Omsstraße abgestellt. Am Sonntagabend musste er dann einen Schaden in Form von Dellen und Kratzern am linken Heck des Opel feststellen. Denkbar ist, dass eine unbekannte Person beim Ein-oder Ausparken das Heck beschädigte. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Vom Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin fehlt bislang jede Spur, weshalb die Polizeistation Bad Schwalbach Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 erbittet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell