PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ein halbes Dutzend Fahrzeuge beschädigt +++ Zwei Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen +++ Junger Fahrer landet im Graben und verletzt sich

Bad Schwalbach (ots)

1. Ein halbes Dutzend Fahrzeuge beschädigt, Geisenheim, Wiesenstraße / Uferstraße, Freitag, 25.08.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 26.08.2023, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen beschädigten Vandalen gleich mehrere in Geisenheim geparkte Fahrzeuge. Am Samstagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass insgesamt sechs Fahrzeuge auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich Wiesenstraße / Uferstraße beschädigt worden waren. Nachdem der Mann die Polizei informiert hatte und die Beamten eingetroffen waren, musste festgestellt werden, dass die Täter in der Nacht von den Fahrzeugen der Marken Renault, Opel, Skoda und VW Seitenspiegel abgetreten und Scheibenwischer abgerissen hatten. Die Hintergründe der Taten sind bislang unbekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Zwei Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Idstein, L3274 Richtung Idstein-Oberauroff, Freitag, 25.08.2023, 22:10 Uhr bis Samstag, 26.08.2023, 05:00 Uhr

(fh)Auf einem Pendlerparkplatz nahe der A3 bei Idstein haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Diebe den Parkplatz an der Anschlussstelle zur A3 auf und brachen dort eine Mercedes A-Klasse und einen Peugeot Partner auf. Beide Fahrzeuge wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht, an Diebesgut waren die Täter jedoch nicht gelangt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Junger Fahrer landet im Graben - Zwei Verletzte, Idstein-Wörsdorf, Landesstraße 3026, Sonntag, 27.08.2023, 21:25 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ist ein junger Autofahrer auf einer nassen Landesstraße bei Idstein-Wörsdorf von der Fahrbahn abgekommen, er und seine Beifahrerin wurden verletzt. Gegen 21:25 Uhr befuhr der 19-jährige Bad Camberger die L 3026 von Walsdorf nach Wörsdorf. In einer Rechtskurve geriet sein VW Polo auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der VW eine beginnende Schutzplanke, drehte sich um die eigene Achse und landete neben der Fahrbahn im Graben. Sowohl der 19-Jährige als auch seine 18 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht. An dem VW und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 21.000 Euro. Der Polo musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell