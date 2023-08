PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfallflucht+++Besonders schwerer Diebstahl aus PKW++Verkehrsunfall mit Personenschaden+++Versuchter Einbruchdiebstahl+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Verkehrsunfallflucht+++

65232 Taunusstein, Lessingstraße 34

Tatzeit: Dienstag, 22.08.2023, 09:00 Uhr - Samstag, 26.08.2023, 11:30 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidiert beim ausrangieren aus einer Parkbucht mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW Passat. Dieser wird an der Motorhaube beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

+++Versuchter Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug+++

65510 Idstein, K707 / L3274 Pendlerparkplatz, Freitag, 26.08.2023, 22:10 Uhr-Samstag, 26.08.2023, 05:20 Uhr.

Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür eines Kleinbusses ein und gelangten so ins Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Kleinbus der Marke Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Ein Ermittlung verfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 -9394-0

+++Verkehrsunfall mit Personenschaden+++

65344 Eltville-Martinsthal, Im Kleimettal

Unfallzeit: Freitag, 25.08.2023, 17:26 Uhr

Ein PKW BMW befährt die Schiersteiner Straße (B260), Ortsdurchfahrt Eltville-Martinsthal. Der Unfallgegner ein PKW Kia befährt die Straße Kleimettal und will auf die B260 einbiegen. Der Fahrer des PKW Kia übersieht hierbei den BMW. Es kommt zum Zusammenstoß. In dem BMW befinden sich zwei Personen. Durch den Zusammenstoß werden die Airbags ausgelöst. Die 25-jährige Beifahrerin aus Mainz erleidet Prellungen und Schürfwunden. Sie muss aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 29-jährige Fahrer aus Mainz bleibt unverletzt wie auch der 58-jährige Fahrer des PKW Kia. Dieser kommt aus Leverkusen. Die Beteiligten Personen wurden vor Ort in einem Rettungswagen untersucht bzw. behandelt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme geschaltet. Der PKW BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Pkw Kia wird die Stoßstange vorne-rechts beschädigt wie auch der Scheinwerfer. Der Sachschaden wird auf ca. 1500.- Euro geschätzt. Bei dem PKW BMW wird die linke Fahrzeugseite eingedellt. Die Airbags wurden ausgelöst. Der Sachschaden wird auf 5000.- Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des PKW BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

+++Versucher Einbruchdiebstahl in Gaststätte/Hotel

65385 Rüdesheim-Assmanshausen

Tatzeit: Freitag, 25.08.2023, 12:00 Uhr - Samstag, 26.08.2023, 18:28 Uhr Die unbekannten Täter drückten die hölzerne Eingangstür ein und betraten und durchsuchten das leerstehende Hotel. Bisher ist nicht bekannt ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf 30.- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722- 911215

