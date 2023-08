PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tank von Lkw aufgebrochen +++ Mountainbike aus Hinterhof entwendet +++ Unfall mit verletzter Autofahrerin auf der Bäderstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Tank von Lkw aufgebrochen, Idstein, Cunoweg, festgestellt: Montag, 21.08.2023,

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht, einen im Idsteiner Gewerbegebiet abgestellten Lkw aufzubrechen, um vermutlich an dessen Kraftstoff zu gelangen. Am Montagmittag stellte der Eigentümer des Lkw fest, dass Diebe versucht hatten dessen Tankdeckel im Cunoweg aufzubrechen. Offenbar war dies den Unbekannten jedoch nicht gelungen, weshalb sie unverrichteter Dinge und ohne Beute gemacht zu haben die Flucht angetreten hatten. Der am Lkw verursachte Sachschaden beläuft sich derweil auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 erbeten.

2. Mountainbike aus Hinterhof entwendet, Bad Schwalbach, Reitallee, Samstag, 12.08.2023 bis Samstag, 19.08.2023,

(fh)Vergangene Woche sind Fahrraddiebe in Bad Schwalbach an ihr Ziel gelangt. So hatten die Unbekannten zu einem bislang nicht genauer definierbaren Zeitpunkt den Hinterhof eines Bad Schwalbacher Mehrfamilienhauses in der Reitallee aufgesucht und hier das Fahrradschloss eines "Cube" Mountainbikes geknackt. Im Anschluss nahmen sie das Zweirad an sich und flüchteten mit diesem. Der Wert des schwarzen Mountainbikes beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Unfall mit verletzter Autofahrerin auf der Bäderstraße, B 260, Bad Schwalbach-Heimbach / Heidenrod-Kemel, Dienstag, 22.08.2023, 11:10 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag kam es auf der Bäderstraße (B260) zwischen Heimbach und Kemel zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Fahrerin verletzt wurde. Gegen 11:10 Uhr beabsichtigte ein 41-Jähriger Wiesbadener mit seinem Volvo in einen Waldweg zwischen den beiden Abfahrten von Heimbach und Kemel abzubiegen und verringerte hierfür seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte eine hinter dem Volvo fahrende 28 Jahre alte Peugeot-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den summierten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell