Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebestour beendet - Bundespolizisten nehmen Trio fest

Essen - Lünen - Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend (30. April) stoppten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof drei mutmaßliche Diebe. Diese hatten ihre Beute in vorbereiteten Taschen abtransportiert.

Gegen 18:30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter einer Drogerie im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei. Er verfolge soeben Tatverdächtige eines Diebstahls. Im Osttunnel des Hauptbahnhofes trafen die Einsatzkräfte auf den Zeugen, der angab, dass sich die Verdächtigen auf einem Bahnsteig befinden würden. Wenige Augenblicke später kamen diese die Treppe des Bahnsteiges 1 herunter. Sofort erkannte der Mitarbeiter das Trio wieder. Die Beamten hielten die mutmaßlichen Diebe (40, 43, 48) an und kontrollierten sie. Alle waren in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, führten das besagte Diebesgut aber nicht mehr mit sich.

Das kam den Bundespolizisten verdächtig vor, weshalb sie den Bahnsteig, von wo die Beschuldigten kamen, absuchten. Dort fanden sie dann mehrere präparierte Tüten mit diversen Waren aus der Drogerie und eines Modeschmuckgeschäftes aus dem Bahnhof auf. Die Taschen waren so umgebaut worden, dass Diebstahlsdetektoren an Ein- und Ausgängen von vielen Läden, beim Passieren dieser, nicht reagieren würden. Eine spätere Videoauswertung ergab, dass die zwei Männer aus Dortmund, Lünen und die Frau aus Gelsenkirchen, die Tüten samt Ware dort abgestellt hatten.

Die Bundespolizisten nahmen die Beschuldigten mit zu Wache. Insgesamt hatte das Trio Ware im Wert von über 500 Euro entwendet. Anschließend wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

