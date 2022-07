Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall am Sonntagmorgen

Sprockhövel (ots)

Heute Vormittag gegen 8:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Pötingstraße - Haßlinghauser Straße ein Verkehrsunfall. Ein PKW war von der Straße abgekommen und rammte einen Holzstapel am Straßenrand. Die Feuerwehrkräfte sperrten die Straße und nahmen auslaufende Betriebsmittel auf. Die Einsatzstelle wurde nach dem Einsatz an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Wochenende zu vier weiteren Einsätzen gerufen.

Am Samstagnachmittag wurde "Auf der Gethe" die Landung und der Start des Rettungshubschraubers abgesichert. Bei einem weiteren Einsatz wurden größer Flecken, die durch Kraftstoff verursacht wurden, abgestreut.

Am Freitagabend ist auf dem Zubringer zur BAB 43 ein Fahrzeug durch Motorschaden stehen geblieben. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehrleute abgestreut. Gegen 23:00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung von Anwohnern der Otto-Brenner-Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in der Nachbarschaft in einer Feuerschale Holz abgebrannt wurde. Die Feuerwehrleute mussten nicht eingreifen.

