Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Querspange

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Querspange gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sprockhövel wurden bereits zwei Insassen der Fahrzeuge vom Rettungsdienst betreut. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Dabei wurde die Querspange zeitweise voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen wurden aus Sicherheitsgründen die Batterien abgeklemmt. Nach Abtransport wurde die Fahrbahn noch durch die Einsatzkräfte gesäubert. Einsatzende war gegen 16.15 Uhr.

