Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug im Ziegelweg in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 24.05.2023, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr, kam es im Ziegelweg in Altenkirchen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Dieses wurde durch bisher unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um Hinweise zu dem Verursacher.

