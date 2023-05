Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Siegener Straße in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 24.05.2023, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Siegener Straße in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten PKWs BMW 1er und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug.

