PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest +++ Motorroller gestohlen +++ Verlorene Ladung verursacht Unfall +++ Transporter bei Unfallflucht beschädigt +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Bahnhof, Donnerstag, 24.08.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag bedrohte ein Mann am Bahnhof von Mittelheim zwei Frauen mit einem Luftgewehr und wurde anschließend von der Polizei festgenommen. Gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei über die Bedrohung in Kenntnis gesetzt, woraufhin mehrere uniformierte und zivile Streifen nach Mittelheim eilten. Vor Ort gelang es den Beamten nach kurzer Verfolgung den 35-jährigen wohnsitzlosen Mann in der Jahnstraße unter Einsatz von Pfefferspray festzunehmen. Die Beamten fanden vor Ort auch das nicht geladene Luftgewehr und stellten dieses sicher. Im Anschluss wurde der 35-Jährige auf richterliche Anordnung in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Für die Dauer des Einsatzes wurde der angrenzende Bahnverkehr gesperrt. Die beiden vom Mann bedrohten Frauen blieben unverletzt.

2. Motorroller gestohlen, Eltville am Rhein, Wörthstraße, Freitag, 25.08.2023, 02:00 Uhr bis 05:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Rollerdiebe in Eltville Beute gemacht. Zwischen 02:00 Uhr und 05:50 Uhr stahlen die Unbekannten einen in der Wörthstraße abgestellten, blau/ schwarzen Motorroller der Marke Peugeot. Zuletzt war der Roller im Wert von circa 1.300 Euro mit dem Kennzeichen "707 RGS" versehen gewesen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Verlorene Ladung verursacht Unfall, B 54, zwischen Bad Schwalbach / Bad Schwalbach-Adolfseck, Donnerstag, 24.08.2023, 23:55 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Fahrzeug durch auf der Bundesstraße 54 bei Bad Schwalbach verlorene Ladung beschädigt. Kurz vor Mitternacht befuhr ein Bad Schwalbacher die B 54 von Bad Schwalbach in Richtung Adolfseck und fuhr hierbei mit seinem VW Passat über auf der Straße verlorenen Bauschutt in Form eines Backsteins. Hierdurch wurde der VW beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Lkw oder Transporter um kurz vor Mitternacht auf der B 54 Ladung verloren hat. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Transporter bei Unfallflucht beschädigt, Idstein, Am Wörtzgarten, Donnerstag, 24.08.2023, 01:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein in Idstein geparktes Fahrzeug nach einem Unfall beschädigt zurückgelassen. Zwischen 01:00 Uhr und 15:00 Uhr parkte ein gewerblich genutzter Mercedes Sprinter am Fahrbahnrand der Straße "Am Wörtzgarten". In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem Mercedes vorbei und beschädigte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne dem rund 2.000 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken, flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin vom Unfallort. Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell