Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Olpe (ots)

In der Nacht zu Sonntag (16.07.2023) kam es gegen 00.00 Uhr in der Franziskanerstraße zu einer Auseinandersetzung von Taxifahrgästen. Die gegenseitig nicht bekannten Fahrgäste hatten sich ein Taxi "geteilt" und waren sich zuvor auch über die Aufteilung der Fahrtkosten einig geworden. Nachdem man vom Schützenplatz gestartet war, wollten die ersten Mitfahrenden in der Franziskanerstraße aussteigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Mitfahrer jedoch plötzlich nicht mehr mit der vorherigen Einigung einverstanden. Nach zunächst lautstarken Streitigkeiten griff er schließlich sowohl eine 48-Jährige, als auch deren 24-jährigen Sohn mit Tritten und Faustschlägen an. Beide wurden leicht verletzt. Anschließend stieg der junge Mann wieder ins Taxi und der Fahrer fuhr ohne Weiteres vom Ort des Geschehens weg.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre alt - 180-190 cm groß - kurze, dunkle Haare, die Seiten kurz geschoren - helles Oberteil/T-Shirt - blaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell