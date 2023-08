PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Verkehrsunfall mit Personenschaden+++

Bad Schwalbach (ots)

65344 Eltville-Martinsthal, Im Kleimettal

Unfallzeit: Freitag, 25.08.2023, 17:26 Uhr

Ein PKW BMW befährt die Schiersteiner Straße (B260), Ortsdurchfahrt Eltville-Martinsthal. Der Unfallgegner ein PKW Kia befährt die Straße Kleimettal und will auf die B260 einbiegen. Der Fahrer des PKW Kia übersieht hierbei den BMW. Es kommt zum Zusammenstoß. In dem BMW befinden sich zwei Personen. Durch den Zusammenstoß werden die Airbags ausgelöst. Die 25-jährige Beifahrerin aus Mainz erleidet Prellungen und Schürfwunden. Sie muss aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 29-jährige Fahrer aus Mainz bleibt unverletzt wie auch der 58-jährige Fahrer des PKW Kia. Dieser kommt aus Leverkusen. Die Beteiligten Personen wurden vor Ort in einem Rettungswagen untersucht bzw. behandelt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme geschaltet. Der PKW BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Pkw Kia wird die Stoßstange vorne-rechts beschädigt wie auch der Scheinwerfer. Der Sachschaden wird auf ca. 1500.- Euro geschätzt. Bei dem PKW BMW wird die linke Fahrzeugseite eingedellt. Die Airbags wurden ausgelöst. Der Sachschaden wird auf 5000.- Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des PKW KIA wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

