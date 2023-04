Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Mademühlen und Sinn + Ohne Führerschein erwischt + Berauscht gestürzt + Mit Roller gestürzt +

Dillenburg (ots)

--

Driedorf-Mademühlen: Stabmattenzaun beschädigt -

Rund 250 Euro wird die Reparatur eines Zauns kosten, nachdem ein flüchtiger Unbekannter diesen beschädigt hatte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen dem 20.03.2023 (Montag), gegen 10.00 Uhr und dem 26.03.2023 (Sonntag), gegen 10.00 Uhr im Kurvenbereich der Hohenrother Straße und dem Plettstruther Weg die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen den Zaun fuhr. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Unfallflucht in der Rheinstraße -

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in der Rheinstraße fahndet die Polizei nach einem weißen Fahrzeug. Zwischen 15.55 Uhr und 17.00 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 5 ein schwarzer Seat Altea. Vermutliche beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer mit seinem weißen Fahrzeug den Seat auf der Fahrerseite und ließ einen Schaden an der Fahrertür, dem vorderen Kotflügel und dem Außenspiegel in Höhe von ca. 1.200 Euro zurück. Der weiße Wagen muss auf der Beifahrerseite frische Unfallspuren aufweisen. Wer hat den Zusammenstoß am Dienstagnachmittag in der Rheinstraße beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang seit Dienstagnachmittag ein weißes Fahrzeug mit frischem Unfallschäden auf der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Rollerführerschein fehlt -

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis wird sich ein 17-jähriger Aßlarer verantworten müssen. Gestern Abend, gegen 23.45 Uhr fiel der Rollfahrer einer Wetzlarer Streife auf. Auf die ersten Anhaltezeichen der Polizisten reagierte er nicht und versuchte der Streife zu entkommen. Letztlich stoppten die Ordnungshüter den in Aßlar lebenden Biker. Der Roller war deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h unterwegs. Da der Jugendliche lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen konnte und keinen Führerschein für den schnellen Roller hatte, legten die Polizisten eine Anzeige gegen ihn vor.

Wetzlar: Berauscht mit Scooter gestürzt -

Mit einer Blutentnahme endete für einen 44-Jährigen der Sturz mit seinem E-Scooter. Der in Wetzlar lebende Mann stürzte gestern Abend auf der Gloelstraße zu Boden, als er mit seinem E-Scooter auf den Bordstein auffahren wollte. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,81 Promille zutage. Zudem hat sein Roller keinen aktuellen Versicherungsschutz. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Wetzlarer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Leun-Lahnbahnhof: Kontrolle über Maschine verloren -

Mit leichten Verletzungen ging es gestern Abend für einen 17-Jährigen Biker ins Weilburger Krankenhaus. Der Jugendliche war mit seinem 125-er Roller gegen 18.45 Uhr auf der kurvenreichen Strecke zwischen Lahnbahnhof und Braunfels unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu Fall und rutsche nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Schäden an dem Roller beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell