POL-LDK: + Unfallflucht bei Driedorf und in Wilsbach + B-Klasse am Wetzlarer Bahnhof aufgebrochen + Bahnhof Burgsolms Ziel von Einbrechern +

Driedorf: Geparkten BMW beschädigt -

Auf dem Parkplatz des kürzlich eröffneten Cafés in Höhe des Potsdamer Platzes an der B 255 beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen BMW. Am Freitagnachmittag stand der schwarze 4-er zwischen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr auf dem Parkplatz. Zu dieser Zeit parkte ein silberfarbener Pkw links neben dem BMW. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Beifahrer des silbernen PKW die Tür zu weit öffnete und diese gegen die Fahrertür des schwarzen BMW schlug. Dort blieb eine Delle zurück. Die Reparatur wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise zu dem silberfarbenen Pkw nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Bischoffen-Wilsbach: Unfallflucht gegenüber der Feuerwehr -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Wilhelmstraße geparkten BMW zurück. Zwischen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 08.00 Uhr parkte der schwarze 2-er gegenüber der Feuerwehrzufahrt in Fahrtrichtung der Straße "Am Wäldchen". Vermutlich beim Vorbeifahren prallte der unbekannte Fahrzeugführer gegen das Heck und beschädigte auf der Beifahrerseite die Stoßstange und das Rücklicht. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: B-Klasse aufgebrochen -

Auf dem Parkplatz auf der Niedergirmeser Seite des Bahnhofs schlug am Freitag ein Autoaufbrecher zu. Über die Fahrertür verschaffte er sich gewaltsam Zugang zu dem schwarzen Mercedes. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers ließ der Dieb nichts mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die den Täter zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Solms-Burgsolms: In Bahnhofskeller eingestiegen -

Unbekannte Diebe hatten es auf Beute aus dem Burgsolmser Bahnhof abgesehen. Gestern Morgen, gegen 11.00 Uhr fiel auf, dass Unbekannte die Kellertür aufgebrochen und offensichtlich im Keller nach Wertsachen gesucht hatten. Wann genau die Diebe dort einbrachen, kann nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Bahnhof beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

