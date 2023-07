Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Täter flüchten nach Einbruch in Tankstelle

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (06.07.) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Straße Hünger ein, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts.

Gegen 00:55 Uhr löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Als die alarmierte Polizei wenig später eintraf, wurde der Verkaufsraum der Tankstelle vollständig vernebelt vorgefunden. Es konnten zudem deutliche Beschädigungen an einer Seitentür des Tankstellengebäudes festgestellt werden.

Es liegt Videomaterial vor, auf dem zwei augenscheinlich männliche schlanke Personen zu sehen sind, die sich aus Richtung Ostringhausen kommend fußläufig dem Tankstellengelände nähern, über den dortigen Zaun klettern und die Tür zum Tankstellenraum aufbrechen. Vermutlich wurden die Täter durch das Einsetzen der Vernebelungsanlage gestört und flüchteten nach der Tat in noch unbekannte Richtung.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und zog den Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung zum Tatort hinzu. Das Kriminalkommissariat 2 bittet jetzt um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Tankstelle beobachtet hat, wendet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Kriminalpolizei. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell