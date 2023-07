Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten rund 4.000 Euro

Overath (ots)

Am gestrigen Dienstag (04.07.) erschien eine 36-jährige Overatherin bei der Polizeiwache Overath / Rösrath und erstattete Anzeige wegen eines Betruges.

Laut Angaben der Geschädigten erhielt sie gegen 15:00 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Im weiteren Verlauf sollte sie eine spezielle Software auf ihrem PC installieren, wodurch die fremde Person per Fernzugriff Zugang zu ihrem Computer bekam. Während dieses Vorgangs blieb der Bildschirm aus Sicht der Geschädigten schwarz.

Nach dem Telefonat musste die Overatherin feststellen, dass insgesamt rund 4.000 Euro von ihrem Bankkonto entwendet wurden.

Die Polizei Rhein-Berg warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger:

Gewähren Sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC! Geben Sie keine persönlichen Informationen am Telefon preis! Die Firma Microsoft wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um private Daten von Ihnen zu fordern. Sollten Sie den Verdacht hegen, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Experten der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444. (ch)

