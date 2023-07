POL-RBK: Odenthal - Zwei Leichtverletzte und eine Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Overath (ots) - In der Nacht zu Montag (03.07.) brachen unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant an der Straße Burghof ein. Das Schnellrestaurant wurde gegen 02:00 Uhr ordnungsgemäß verlassen. Als der erste Mitarbeiter gegen 06:00 Uhr die Filiale wieder betrat, stellte er den Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter hatten sich offenbar durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in den Verkaufsraum des Restaurants ...

mehr