POL-RBK: Overath - Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Montag (03.07.) ist es Betrügern in zwei Fällen gelungen, jeweils hohe Summen zu erbeuten. Die jeweiligen Geschädigten erschienen noch am selben Tag bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach, um Anzeige zu erstatten. Im ersten Fall erhielt ein 77-jähriger Bergisch Gladbacher ...

mehr